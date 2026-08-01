Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διανύει μία ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, καθώς προσπαθεί να συνδυάσει τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις με τη μετακόμισή της σε νέο σπίτι.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το νέο της σπίτι.

Στο στιγμιότυπο ποζάρει ανάμεσα σε άδειες ντουλάπες και κούτες, δείχνοντας με χιούμορ την κούραση που της έχει προκαλέσει η διαδικασία της μετακόμισης.

«Το να μετακομίζεις μέσα στα γυρίσματα του GNTM, στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της GRÈS, στο λανσάρισμα της νέας συλλογής και στις φωτογραφίσεις για πελάτες είναι ο απόλυτος εφιάλτης. Στείλτε βοήθεια», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η μετακόμιση έρχεται σε μια περίοδο γεμάτη εξελίξεις και στην προσωπική της ζωή. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης ετοιμάζονται να παντρευτούν ξανά, μετά την επανασύνδεσή τους το 2022. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί για πρώτη φορά το 2015 στο Λος Άντζελες, ωστόσο στη συνέχεια ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους.

Το καλοκαίρι του 2025 ο γνωστός αρχιτέκτονας της έκανε νέα πρόταση γάμου, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται τότε τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από τα social media, δείχνοντας το εντυπωσιακό μονόπετρο.

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