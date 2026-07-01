Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για την πορεία των γυρισμάτων του GNTM, ενώ αναφέρθηκε και στα σχέδιά της για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε ποτέ αμφιβολία για τον ρόλο της στο reality μόδας, τονίζοντας ότι βρίσκεται σταθερά στη θέση της παρουσιάστριας.

«Τα γυρίσματα του GNTM έχουν φτάσει σχεδόν στη μέση και πάνε πάρα πολύ καλά. Μη μας ματιάσετε, να συνεχίσουμε έτσι και να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Σας δυσκολεύει λίγο το γεγονός ότι είμαι η παρουσιάστρια. Από πέρυσι είμαι η παρουσιάστρια του GNTM και δεν θέλετε να το πάρετε απόφαση. Εμείς δεν μπερδευτήκαμε ποτέ, οπότε φαντάζομαι ότι τώρα ξεμπερδευτήκατε κι εσείς. Δεν ήταν κάτι που συζητήσαμε ή με απασχόλησε. Είμαι η παρουσιάστρια του προγράμματος, αλλά πάνω απ’ όλα είμαστε μια ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό», δήλωσε η ίδια.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε και στον επικείμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη, αποκαλύπτοντας ότι η τελετή μεταφέρεται για την επόμενη χρονιά: «Του χρόνου θα παντρευτώ. Προς το παρόν κάνουμε GNTM. Δεν έχω δει ακόμη ούτε προσκλητήρια, ούτε νυφικό. Έχω αργήσει; Θα είναι ένας απλός ελληνικός γάμος. Δεν θα πω περισσότερα… Μη μου το γρουσουζεύετε άλλο, γιατί φέτος είδατε τι έγινε, δεν έγινε ο γάμος», είπε με χιούμορ.

Govastiletto.gr – Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Όσα δήλωσε για τον γάμο και τον σύντροφό της