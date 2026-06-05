Για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου ο επόμενος καλοκαιρινός προορισμός, μετά τη Μύκονο, είναι η Σίφνος.

Την ανακοίνωση έκανε το ίδιο το μοντέλο με ανάρτησή του στο Instagram, στην οποία έγραψε «Ήρθα Σίφνο».

Στις φωτογραφίες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φοράει ένα λευκό μαζεμένο μπλουζάκι και ένα μαύρο μπικίνι.

Όμως, εκτός από αυτά τα καρέ, το μοντέλο διάλεξε και δύο καρέ με την ίδια να διαβάζει το βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού «Ακριβή μου Σοφία».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

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