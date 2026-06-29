Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παραχώρησε μια ειλικρινή συνέντευξη στο νέο τεύχος του Beauté Magazine, όπου μίλησε για τη δημοσιότητα, τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει στην επαγγελματική της πορεία, αλλά και για την προσωπική της ζωή στο πλευρό του συντρόφου της, Γιάννη Καραβασάνη.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα σχόλια που κατά καιρούς έχει δεχθεί, εξηγώντας πως πλέον έχει μάθει να μην επηρεάζεται από τις «fake» συμπεριφορές και τις αβάσιμες κριτικές, δίνοντας προτεραιότητα στην ψυχική της ηρεμία και την προσωπική της εξέλιξη.

Ιδιαίτερα τρυφερή ήταν όταν μίλησε για τον σύντροφό της και τον επικείμενο γάμο τους, ξεκαθαρίζοντας πως η ουσία της σχέσης τους δεν εξαρτάται από το μυστήριο.

Όπως εξομολογήθηκε, ο Γιάννης αποτελεί ήδη την οικογένειά της και το πρόσωπο που της προσφέρει ισορροπία και ασφάλεια στην καθημερινότητα.

«Ο γάμος μου θα γίνει κάποια στιγμή. Ως μυστήριο και ως συνθήκη δεν είναι κάτι που χρειάζομαι για να απογειωθώ ή να νιώσω ότι αποκτώ οικογένεια. Ο Γιάννης είναι η οικογένειά μου. Αισθάνομαι ότι είναι ο άνθρωπος που με προσγειώνει. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι μας είναι σαν να μη κάνω αυτή τη δουλειά, είναι το καταφύγιό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο σύντροφός της, που είναι αρχιτέκτονας, κρατά συνειδητά αποστάσεις από τον χώρο της τηλεόρασης και της showbiz, ενώ το χιούμορ που τον διακρίνει είναι ένα από τα στοιχεία που εκτιμά περισσότερο στη σχέση τους.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν έκρυψε επίσης, την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον, παραδεχόμενη ωστόσο, πως η μητρότητα αποτελεί και μία από τις μεγαλύτερες αγωνίες της, καθώς αναρωτιέται πώς μπορεί κανείς να μεγαλώσει ένα παιδί σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

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