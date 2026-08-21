Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε μια δημοσίευση από τις διακοπές της στους Λειψούς, δείχνοντας τη βουτιά που έκανε σε παραλία του νησιού, μια τρυφερή φωτογραφία της με τον Γιάννη Καραβασάνη, αλλά και στιγμές από τη βόλτα της στη Λέρο.

Το μοντέλο ανέβασε, την Πέμπτη 20 Αυγούστου, στο Instagram πόζες με μαύρο μπικίνι και φόντο της τα καταγάλανα νερά της θάλασσας, αποκαλύπτοντας ότι λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε στο διπλανό νησί όπου πέρασε το απόγευμα με τον σύντροφό της. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε ακουμπήσει το κεφάλι της στον ώμο του, όπως φαίνεται σε ένα από τα στιγμιότυπα, με το μονόπετρο από την πρόταση γάμου που της έχει κάνει να τραβά τα βλέμματα στο χέρι της.

Σε άλλες φωτογραφίες περιπλανιόταν στα τουριστικά μαγαζάκια, ενώ μοιράστηκε και εικόνες με τα όμορφα τοπία που αντίκρισε την ώρα που ο ήλιος έδυε.

«Πρωινή βουτιά στους Λειψούς, απογευματινή βόλτα στη Λέρο», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

Σε προηγούμενη ανάρτησή της, μοιράστηκε ακόμη περισσότερες φωτογραφίες από τους Λειψούς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

govastiletto.gr – Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στιγμιότυπα από τους Λειψούς μετά το GNTM