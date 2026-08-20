Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για τον νέο κύκλο του GNTM, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, άφησε για λίγο τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης.

Το μοντέλο επέλεξε τους Λειψούς για τις καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από την παραμονή της στο νησί.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες καταγράφει την καλοκαιρινή της διάθεση και τα όμορφα τοπία που συνάντησε κατά την εξόρμησή της.

Η ίδια πόζαρε στην παραλία, ενώ παράλληλα φωτογράφισε διάφορα σημεία του νησιού, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τις διακοπές της στους Λειψούς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

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