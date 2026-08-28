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Στα Κουφονήσια συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μετά την πρόσφατη εξόρμησή της στους Λειψούς.

Το μοντέλο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο συγκεκριμένο νησί και, όπως φαίνεται, δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε φέτος από τον αγαπημένο της προορισμό.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα από τις ημέρες που περνά εκεί.

Στις φωτογραφίες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει με μαύρο μπικίνι και γυαλιά ηλίου, απολαμβάνοντας την ηρεμία και τα όμορφα τοπία του νησιού.

Ανάμεσα στις στιγμές που μοιράστηκε, φαίνεται να έχει βρει χρόνο και για διάβασμα, επιλέγοντας να χαλαρώσει με ένα βιβλίο δίπλα στη θάλασσα.

Το ανάγνωσμα που επέλεξε για τις φετινές καλοκαιρινές της ημέρες είναι το μυθιστόρημα «Βούτυρο» της Ιαπωνίδας συγγραφέα Ασάκο Γιουζούκι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

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