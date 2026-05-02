Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πέρασε την Πρωτομαγιά με μια ήρεμη απόδραση στην Ύδρα, αφήνοντας για λίγο πίσω της την έντονη καθημερινότητα στην Αθήνα και την προετοιμασία για το GNTM.

H παρουσιάστρια βρέθηκε στο νησί επιλέγοντας ένα χαλαρό διάλειμμα πριν ξεκινήσει η απαιτητική περίοδος των γυρισμάτων του νέου κύκλου του show.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε εικόνες από τη βόλτα της στα γραφικά σοκάκια της Ύδρας, με το χαρακτηριστικό τοπίο, τα πέτρινα σπίτια και τη θέα στο λιμάνι.

Ξεχώρισε η πιο απλή και ανεπιτήδευτη πλευρά της, καθώς εμφανίστηκε χαμογελαστή, κρατώντας λουλούδια και συμμετέχοντας στο κλίμα της ημέρας με το παραδοσιακό στεφάνι της Πρωτομαγιάς.

Η ανάρτησή της λειτούργησε περισσότερο σαν μια μικρή «παύση» πριν την επιστροφή στη δουλειά, δείχνοντας μια πιο προσωπική και χαλαρή εικόνα της, μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

