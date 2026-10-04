Σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μιλώντας για τη μητρότητα και την επιθυμία της να αποκτήσει στο μέλλον τη δική της οικογένεια.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο παραχώρησε συνέντευξη στη Vogue, με αφορμή τη νέα σεζόν του GNTM στο Star.

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην τηλεοπτική της επιστροφή και την επαγγελματική της πορεία, καθώς η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε και για την προσωπική της ζωή.

«Το βρίσκω πιο δύσκολο από το να πηδήξω από αεροπλάνο»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Αυτή τη φορά, όμως, αναφέρθηκε ανοιχτά στην επιθυμία της να γίνει μητέρα, εξηγώντας πως πρόκειται για ένα όνειρο που θα ήθελε να πραγματοποιήσει.

«Αν με αξιώσει ο Θεός, θα ήθελα να γίνω μαμά. Το βρίσκω πιο δύσκολο από το να πηδήξω από αεροπλάνο. Έχω πολύ καλή σύνδεση με τα παιδιά, είμαι λίγο παιδομαγνήτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως πιθανότατα η ιδιαίτερη σχέση που έχει με τα παιδιά συνδέεται με τη δική της παιδική πλευρά, την οποία δεν θέλει να χάσει μεγαλώνοντας.

«Ίσως επειδή έχω παιδική ψυχή. Και μου αρέσει να τη συντηρώ. Δεν θέλω να φοβάμαι τα πάντα», σημείωσε.

Στο πλευρό της ο Γιάννης Καραβασάνης

Σε προσωπικό επίπεδο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται σε μια όμορφη περίοδο, έχοντας στο πλευρό της τον Γιάννη Καραβασάνη. Οι δυο τους έχουν αρραβωνιαστεί και έχουν αποφασίσει να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, σχεδιάζει να παντρευτεί μέσα στο 2027, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή του ζωή.

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