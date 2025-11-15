Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τι γράφει η αγωγή και μήνυση που κατέθεσε κατά της Έλενας Χριστοπούλου – «Μου έσκαβε το λάκκο»

Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η είδηση για τη μήνυση και αγωγή ύψους 1.000.000 ευρώ που κατέθεσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατά της Έλενας Χριστοπούλου μετά την έρευνα των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας των δύο γυναικών, έχει δημιουργήσει τεράστιο ντόρο στην εγχώρια showbiz.

Μάλιστα, συζητήθηκε το πρωί του Σαββάτου 15/11 στην εκπομπή του Open, «Ραντεβού το ΣΚ», όπου παρουσιάστηκε και ρεπορτάζ σχετικά με όσα έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη μήνυση που κατέθεσε κατά της booker. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποίησε είναι αρκετά έντονοι και βαριοί.

Η ίδια φέρεται να δηλώνει: «Δεν θα μπορούσα ποτέ να διανοηθώ πως η στενότερη συνεργάτης μου, το “επαγγελματικό μου αποκούμπι”, η “δεύτερη μητέρα μου”, ήταν στην πραγματικότητα ο άνθρωπος που υπέσκαπτε την επαγγελματική μου πρόοδο, την οικονομική μου σταθερότητα και προσωπικότητα. Μου έσκαβε τον λάκκο».

Ακόμη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρει, μεταξύ άλλων, στα έγγραφα αυτά: «Εκ των εγγράφων που προσκομίστηκαν, υφίστανται συμβάσεις που έχουν τάχα υπογραφεί από εμένα. Πλην όμως ο δικαστικός γραφολόγος, Παύλος Κηπουράς, ο οποίος παρέστη ως τεχνικός σύμβουλος, έχει διαγνώσει πως οι επίδικες υπογραφές και μονογραφές που φέρονται σαν να ετέθησαν από εμένα είναι πλαστές. Μάλιστα αποδεικνύεται ότι τις εν λόγω υπογραφές και μονογραφές έθεσε καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια να μιμηθεί τη γνήσια υπογραφή και μονογραφή μου.

Χρησιμοποίησε τα επίδικα πλαστά έγγραφα στο πλαίσιο της νομικής διαδικασίας επίδειξης εγγράφων, την οποία διέταξε η ελληνική δικαιοσύνη, ένεκα της έκνομης συμπεριφοράς της εναγόμενης και της επίμονης άρνησής της να συμμορφωθεί προς τα νομίμως προβλεπόμενα.

Τα εν λόγω πλαστά συμβατικά έγγραφα με φερόμενο συνολικό οικονομικό αντικείμενο 221.960 ευρώ, κατήρτισε κατ’ εξακολούθηση και δρώντας με ενιαίο δόλο τέλεσης των επιμέρους αξιόποινων πράξεων σε μη επακριβώς προσδιορισθέντα χρόνο και πάντως σίγουρα εντός χρονικού διαστήματος μεταξύ 25/4/2025 και 14/5/2025.

Με κατέκλυσαν συναισθήματα θλίψης, άγχους και αναξιότητας, διότι χωρίς να το αντιληφθώ βρέθηκα να είμαι ένα ανήμπορο θύμα μιας οικονομικής πλεκτάνης».

govastiletto.gr – Βόμβα στη showbiz: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά 1.000.000 ευρώ από την Έλενα Χριστοπούλου!