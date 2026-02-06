Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γιόρτασε χθες, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, τα γενέθλιά της, διοργανώνοντας ένα ξεχωριστό πάρτι με αγαπημένους φίλους και τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, στο πλευρό της.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια έκλεισε τα 38 και φρόντισε να απολαύσει τη μέρα της με χαμόγελα, θετική διάθεση και όμορφες στιγμές.

Η παρουσιάστρια του GNTM δεν μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στιγμιότυπα από τη βραδιά μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ακόμα. Ωστόσο, πολλοί φίλοι της που ήταν καλεσμένοι στο πάρτι αποκάλυψαν στιγμιότυπα από τη βραδιά. Σε ένα από αυτά τη βλέπουμε χαρούμενη μπροστά από την εντυπωσιακή τούρτα της, έτοιμη να σβήσει τα κεράκια, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη κέφι και συγκίνηση.

Στο πάρτι ήταν καλεσμένοι ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης αλλά και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, όπως και αρκετοί προσωπικοί φίλοι της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Antonatos (@sirconstantino)

