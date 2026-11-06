Για τη σχέση της με τον Απόστολο Λύτρα μίλησε η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη, αποκαλύπτοντας πώς γνωρίστηκαν και τι ήταν αυτό που την έκανε να γοητευτεί από τον 54χρονο ποινικολόγο.

Το 32χρονο μοντέλο αναφέρθηκε, επίσης, στη διαφορά ηλικίας που τους χωρίζει, αλλά και στο πώς αντιμετωπίζει το παρελθόν του συντρόφου της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, περιέγραψε τη γνωριμία τους, διευκρινίζοντας πως δεν έγινε μέσω των social media, αλλά μέσα από κοινή παρέα.

«Θεωρώ πως πολλές γυναίκες θα ήθελαν να είναι στη θέση μου»

Όπως αποκάλυψε, η πρώτη τους συνάντηση είχε κάτι από έρωτα με την πρώτη ματιά, ενώ ξεχώρισε στον Απόστολο Λύτρα την ευφυΐα, την ευαισθησία και τον χαρακτήρα του.

«Δεν γνωριστήκαμε από τα social media, ήμασταν σε κοινή παρέα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Με γοήτευσε πολύ το ότι είναι πανέξυπνος, έχει πολύ καλή ψυχή, έχει ευαισθησία και είναι καλοσυνάτος. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που τον γνωρίζω και θεωρώ πως πολλές γυναίκες θα ήθελαν να είναι στη θέση μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα με τις σπουδές της στη δημοσιογραφία, αυτή την περίοδο προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό μοντελινγκ. Όσο για το ενδεχόμενο ενός γάμου, ξεκαθάρισε πως δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά της, καθώς προτεραιότητά της είναι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχει μπροστά της.

Η διαφορά ηλικίας και η στάση της απέναντι στο παρελθόν του

Η 32χρονη περιέγραψε τη σχέση τους ως κάτι καινούριο που εξελίσσεται όμορφα, ενώ σχολίασε και τα 22 χρόνια που τους χωρίζουν.

«Δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά ηλικίας. Ίσως επειδή είναι ένας πολύ όμορφος άντρας και δεν το βλέπω… Δεν είναι κάτι που με επηρεάζει έτσι ώστε να απαντήσω», είπε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο παρελθόν του Απόστολου Λύτρα, τονίζοντας πως για εκείνη μεγαλύτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο της συμπεριφέρεται από τότε που γνωρίστηκαν.

«Δεν με απασχολεί το πριν. Με απασχολεί από την ημέρα που γνωρίζω τον άνθρωπο και πώς είναι με εμένα. Σίγουρα είμαστε οι πράξεις μας, αλλά κοιτάω πώς είναι μαζί μου», κατέληξε.

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