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Ηλίας Μπόγδανος – Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Τα τρυφερά φιλιά στο ταξίδι τους στους καταρράκτες Ιγκουασού

Άφησαν για λίγο πίσω τις συνηθισμένες υποχρεώσεις...
Βασίλης Κοντζεδάκης
05.09.2026 | 12:00 UPD:05.09.2026, 11:01
Ηλίας Μπόγδανος – Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Τα τρυφερά φιλιά στο ταξίδι τους στους καταρράκτες Ιγκουασού

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Ο Ηλίας Μπόγδανος και η Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου επέλεξαν να ζήσουν, φέτος το καλοκαίρι, ένα υπερατλαντικό ταξίδι. Το αγαπημένο ζευγάρι ετοίμασε τις βαλίτσες του με προορισμό τη Νότια Αμερική και συγκεκριμένα τη μαγευτική Βραζιλία, αφήνοντας για λίγο πίσω του τις συνηθισμένες υποχρεώσεις.

Οι δυο τους μοιράζονται συνεχώς, στα κοινωνικά δίκτυα, στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις τους, δείχνοντας να απολαμβάνουν κάθε λεπτό της εμπειρίας τους.

Ο πρώτος σταθμός της απόδρασής τους ήταν το κοσμοπολίτικο Ρίο ντε Τζανέιρο. Περιηγήθηκαν στα πιο γνωστά τοπόσημα και μνημεία της πόλης, ενώ δεν παρέλειψαν να ζήσουν την εμπειρία ενός τοπικού ποδοσφαιρικού αγώνα, επισκεπτόμενοι το θρυλικό γήπεδο της περιοχής.

Η ενέργεια της πόλης, τα τοπικά έθιμα και οι βόλτες στους δρόμους του Ρίο γέμισαν το άλμπουμ των διακοπών τους με ξεχωριστές αναμνήσεις.

Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή και ατμοσφαιρική στιγμή του ταξιδιού τους καταγράφηκε στους επιβλητικούς καταρράκτες Ιγκουασού, στα σύνορα της Βραζιλίας με την Αργεντινή.

Με φόντο τα ορμητικά νερά και το άγριο φυσικό τοπίο της ζούγκλας, ο Ηλίας και η Αλεξάνδρα φωτογραφήθηκαν σε χαμογελαστές αλλά και ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές, ανταλλάσσοντας ένα θερμό φιλί μπροστά στο υπερθέαμα της φύσης.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ilias Bogdanos (@iliasbogdanos)

govastiletto.gr – Ηλίας Μπόγδανος: Το 2027 ο γάμος του με την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου

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