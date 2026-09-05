Ηλίας Μπόγδανος – Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Τα τρυφερά φιλιά στο ταξίδι τους στους καταρράκτες Ιγκουασού

Οι δυο τους μοιράζονται συνεχώς, στα κοινωνικά δίκτυα, στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις τους, δείχνοντας να απολαμβάνουν κάθε λεπτό της εμπειρίας τους.

Ο πρώτος σταθμός της απόδρασής τους ήταν το κοσμοπολίτικο Ρίο ντε Τζανέιρο. Περιηγήθηκαν στα πιο γνωστά τοπόσημα και μνημεία της πόλης, ενώ δεν παρέλειψαν να ζήσουν την εμπειρία ενός τοπικού ποδοσφαιρικού αγώνα, επισκεπτόμενοι το θρυλικό γήπεδο της περιοχής.

Η ενέργεια της πόλης, τα τοπικά έθιμα και οι βόλτες στους δρόμους του Ρίο γέμισαν το άλμπουμ των διακοπών τους με ξεχωριστές αναμνήσεις.

Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή και ατμοσφαιρική στιγμή του ταξιδιού τους καταγράφηκε στους επιβλητικούς καταρράκτες Ιγκουασού, στα σύνορα της Βραζιλίας με την Αργεντινή.

Με φόντο τα ορμητικά νερά και το άγριο φυσικό τοπίο της ζούγκλας, ο Ηλίας και η Αλεξάνδρα φωτογραφήθηκαν σε χαμογελαστές αλλά και ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές, ανταλλάσσοντας ένα θερμό φιλί μπροστά στο υπερθέαμα της φύσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ilias Bogdanos (@iliasbogdanos)

govastiletto.gr – Ηλίας Μπόγδανος: Το 2027 ο γάμος του με την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου