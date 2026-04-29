Ο Ηλίας Μπόγδανος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τον γάμο του με την σύντροφό του, Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου.

O μουσικός και επιχειρηματίας, που βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια, σε σχέση με το μοντέλο που έχει δημιουργήσει το kidchen workshop, τον περασμένο Σεπτέμβριο της έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια γαμήλιου πάρτι φιλικού τους ζευγαριού.

Ωστόσο, οι δυο τους, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, δεν σκοπεύουν να παντρευτούν αυτό το καλοκαίρι, μιας και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους δεν τους το επιτρέπουν.

Ο Ηλίας Μπόγδανος είπε στις δηλώσεις του: «Δεν θα γίνει αυτό το καλοκαίρι ο γάμος. Έχουμε ακόμη πραγματάκια και οι δυο που μας κρατάνε λίγο busy στο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έχει γίνει η πρόταση. Από εκεί και πέρα, θα γίνει μάλλον το επόμενο καλοκαίρι».

govastiletto.gr – Ηλίας Μπόγδανος: Αποκαλύπτει πώς έκανε πρόταση γάμου στην Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου