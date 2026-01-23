Λάμποντας από ευτυχία, ο Ηλίας Δρούλιας και η Μαρία Μπιμπή επέστρεψαν στην Αθήνα μετά το γαμήλιο ταξίδι τους στο Ντουμπάι. Η κάμερες του Happy Day τους συνάντησε στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, με το νιόπαντρο ζευγάρι να μοιράζεται τις πρώτες του εντυπώσεις από τον μήνα του μέλιτος και την κοινή του ζωή.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι μοιράστηκε το πώς γνωρίστηκε, αλλά και πώς πέρασε στο ταξίδι του. Μάλιστα, ο Ηλίας Δρούλιας απάντησε και στο τι συνέβη με το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανιζόταν μαζί με τον αδερφό του, όταν ο επιχειρηματίας του μαγαζιού διέκοψε απότομα την συνεργασία τους.

Όσα είπε το ζευγάρι on camera:

Ηλίας Ντρούλιας: Περάσαμε πολύ ωραία.

Μαρία Μπιμπή: Μου πήρε πάρα πολλά πράγματα, του ζήτησα πάρα πολλά.

Ηλίας: Ρώτα την τι μου πήρε εμένα.

Μαρία Μπιμπή: Του πήρα ένα μαγνητάκι και για τους δυο μας. Το δώρο είμαι εγώ που πήγα μαζί του στο Ντουμπάι.

Ηλίας: Στο περίπου γνωριστήκαμε στα social media, ξεκινήσαμε να πατάμε Like.

Μαρία Μπιμπή: Τυχαία ήμασταν διακοπές Μύκονο και συναντηθήκαμε εκεί.

Ηλίας Δρούλιας: Ξαφνικά με ενημέρωσε ο αδερφός μου ότι θα σταματήσουμε τις εμφανίσεις στο μαγαζί, ο μήνας του μέλιτος ήταν προγραμματισμένος από την αρχή της συνεργασίας μας το είχαμε συμφωνήσει με τον επιχειρηματία, οπότε αποκλείεται να είναι αυτό.

