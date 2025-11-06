Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο καταξιωμένος Πειραιώτης στιχουργός Ηλίας Φιλίππου παρουσίασε, σε μια ζεστή και νοσταλγική ατμόσφαιρα, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το βιβλίο του με τίτλο «Ένα ταξίδι ψυχής – 50 χρόνια μουσικές αναμνήσεις», παρουσία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, καλλιτεχνών και φίλων της μουσικής.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, συγκέντρωσε πλήθος γνωστών τραγουδιστών, για τους οποίους ο Ηλίας Φιλίππου έχει γράψει πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, όπως οι Πίτσα Παπαδοπούλου, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Πέγκυ Ζήνα, Πέτρος Ίμβριος, Νίκος Κουρκούλης, Χρήστος Μενιδιάτης, Γιώργος Τσαλίκης, Χρήστος Χολίδης, Ρία Ελληνίδου, Γιώργος Λιβάνης, ο συνθέτης και στιχουργός Φοίβος κ.ά.

Η βραδιά αποτέλεσε ένα «ταξίδι ψυχής» της μουσικής πορείας, των εμπειριών και των δημιουργιών του αγαπημένου στιχουργού, τιμώντας παράλληλα τη σημαντική του προσφορά στο ελληνικό τραγούδι.

Μια ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης ήταν όταν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης τίμησε τα γενέθλια του Ηλία Φιλίππου, προσφέροντάς του τούρτα, μια χειρονομία που «γέμισε» το χώρο με χαμόγελα και συγκίνηση.

Ο Πειραιώτης στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών δήλωσε: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα, η παρουσίαση του βιβλίου μου για τα πενήντα χρόνια δημιουργίας, στον εμβληματικό χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Εύχομαι οι αναγνώστες να το χαρούν, να το διαβάσουν και να ανακαλύψουν όσα ίσως δεν γνώριζαν για την πορεία μου στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού».

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Ηλίας Φιλίππου: Η αποκάλυψη για τον θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη – «Περνούσε μία περιπέτεια υγείας σοβαρή»