Για τις συνθήκες που επικρατούσαν στα δύο Survivor που συμμετείχε, αλλά και το ακριβές ποσό που κέρδισε από το ριάλιτι επιβίωσης μίλησε ο Ηλίας Γκότσης σε διαδικτυακή εκπομπή που βρέθηκε καλεσμένος.

Αρχικά, ξεκαθάρισε ότι δεν είχαν καμία βοήθεια από την παραγωγή, ενώ τα χρήματα που έβγαλε από το ριάλιτι τα επένδυσε στα γυμναστήριά του.

«Σε όσα Survivor δεν έχω πάει, μου έχουν πει ότι ήταν τέλεια και ότι η παραγωγή τους έφτιαχνε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Σε όσα πήγα εγώ, δε χάριζαν τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως το μόνο που δεν προβάλλεται τηλεοπτικά: «Το μόνο που δε φαίνεται είναι ότι μας δίνουν μια μπανάνα και κάτι να πιούμε πριν το αγώνισμα. Αυτό είναι όλο. Αν μείνω τώρα τρεις ώρες παραπάνω νηστικός, έχω φουλ ένταση και νεύρα. Σκέψου να είσαι εκεί, να πρέπει να μην τρως και το μόνο που θα τρως να είναι η μάπα των άλλων που δεν τους χωνεύεις κιόλας. Καταλαβαίνεις ότι τα νεύρα σου … Μπορεί να είσαι στα κόκκινα όλη την ώρα», είπε ο Ηλίας Γκότσης.

Σε διαφορετικό σημείο αναφέρθηκε και στα χρήματα που πήρε για τον δεύτερο κύκλο, καθώς και για το All Star.

Ο ίδιος αποκάλυψε αναλυτικά τα ποσά που έλαβε από το παιχνίδι. Όπως είπε, από το έπαθλο κέρδισε 75.000 ευρώ καθαρά, ενώ λάμβανε 2.000 ευρώ τον μήνα για έξι μήνες. Στη συνέχεια έμεινε για ακόμα τρεις μήνες στο All Star, παίρνοντας 60.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 147.000 ευρώ.

