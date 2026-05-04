Μια απρόσμενη αποκάλυψη έκανε ο Ηλίας Γκότσης, μιλώντας για πρόταση που δέχτηκε στο παρελθόν για συμμετοχή σε ριάλιτι του εξωτερικού.

Ο ίδιος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», ξεκαθάρισε αρχικά ότι δεν του έγινε ποτέ επίσημη πρόταση για το ελληνικό Bachelor, παρά τα όσα είχαν ακουστεί κατά καιρούς.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, υπήρξε μια διαφορετική πρόταση από το εξωτερικό, την οποία δεν μπήκε καν στη διαδικασία να εξετάσει σοβαρά.

Σύμφωνα με όσα είπε, επρόκειτο για ένα concept Bachelor στο οποίο θα συμμετείχε ως κεντρικό πρόσωπο, με άνδρες να τον διεκδικούν.

Τα ποσά κυμαίνονταν μεταξύ 300.000 και 500.000 ευρώ και ο ίδιος επέλεξε να απορρίψει την πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη.

«Δεν συνέχισα καν την κουβέντα», τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως το συγκεκριμένο concept ξεπερνούσε τα όρια που ο ίδιος θεωρεί αποδεκτά, σημειώνοντας πως ήταν «πέρα από το trash» που θα μπορούσε να υποστηρίξει.

