Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και ο Αλέξανδρος Ρούτας, συνάντησαν τον Ηλία Γκότση στις πρόβες του J2US.

Ο πρώην παίκτης του «Survivor» ρωτήθηκε για τον πρώην συμπαίκτη του στο ριάλιτι επιβίωσης, Κωνσταντίνο Βασάλο, με τον οποίο, όπως αποκάλυψε δεν είναι πλέον φίλοι, και μάλιστα, τον έχει κάνει unfollow στα social media.

«Τον Κωνσταντίνο Βασάλο τον έχω κάνει unfollow. Δεν είμαστε πια φίλοι. Είχε συμβεί κάτι τότε στο «Survivor», αλλά εντάξει. Τώρα αυτά με τα social τι είναι; Follow-unfollow… Αν με κάποιοn δε μιλάς και δε σου αρέσει το περιεχόμενο που ανεβάζει, και δεν τον παρακολουθείς, γιατί να τον έχεις;» είπε ο Ηλίας Γκότσης.

Η φερόμενη κόντρα του Κωνσταντίνου Βασάλου και του Ηλία Γκότση ξεκίνησε το 2023, αφότου ο Ηλίας Γκότσης αποβλήθηκε από το «Survivor All Star» και κατηγόρησε τον Κωνσταντίνο Βασάλο ότι δεν το στήριξε, χαρακτηρίζοντας το χιούμορ του για το… «Δελφινάριο».

