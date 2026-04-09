Μια νέα σελίδα άνοιξε στη ζωή του ο Ηλίας Μαμαλάκης , αφήνοντας πίσω του τα 132 κιλά που τον επιβάρυναν. Ο αγαπημένος μάγειρας περιέγραψε τη μετάβασή του από τη δυσκινησία στην απόλυτη ελευθερία, τονίζοντας πως η απώλεια του βάρους δεν άλλαξε μόνο την εικόνα του, αλλά αναζωογόνησε την ψυχολογία και την καθημερινότητά του.

«Ήταν δύσκολη η διαδικασία να κουβαλάω τα 132 κιλά. Ήμουν δυσκίνητος. Πονάγανε πάρα πολύ οι αρθρώσεις μου στα γόνατα. Έτσι πήρα την απόφαση να κάνω την εγχείρηση με αντικειμενικό σκοπό να γίνω πιο μάχιμος. Ελευθερώθηκα. Αισθάνθηκα πολύ ωραία, αγόρασα καινούργιο παντελονάκι. Αισθάνθηκα λίγο νέος», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Τετάρτη 9 Απριλίου.

Δείτε το βίντεο:

Στη συνέχεια, ο Ηλίας Μαμαλάκης υποστήριξε ότι το θέμα του σωματικού βάρους αντιμετωπιζόταν για χρόνια ως ταμπού και επισήμανε ότι συγκριτικά με έναν νεαρό παχύσαρκο άντρα προτιμά την εικόνα ενός λεπτού ατόμου με προσεγμένη εμφάνιση.

«Για πολλά χρόνια το θέμα των κιλών ήταν ταμπού, αλλά αυτό αφορά τους μέτρια χοντρούς. Τι να πω; Ότι δεν είμαι χοντρός; Προτιμώ να βλέπω έναν νέο, ωραίο, λεπτό, με ωραία ρούχα, παρά έναν παχύσαρκο που του βγαίνουν τα πουκάμισα από μέσα. Και ο παχύσαρκος μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, επιτυχημένος στην κοινωνία. Άρα τον αποδέχομαι», τόνισε.

govastiletto.gr –Ηλίας Μαμαλάκης: Η διαθήκη του γνωστού μάγειρα και το ξέσπασμα για την Βέφα Αλεξιάδου – «Δεν έχω γράψει την περιουσία μου»