Στην εκπομπή «For you» μίλησε ο Ηλίας Μαμαλάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, στην εικόνα του αυστηρού που τον συνόδευε για χρόνια, αλλά και στη νέα γενιά τηλεοπτικών σεφ.

«Πέρασα μια περιπέτεια υγείας που πίστεψα ότι δε θα τα καταφέρω…Ήμουν στην Κύπρο, πήρα τηλέφωνο έναν φίλο μου και του είπα ότι πεθαίνω, έστειλε το 166, δε μπορούσα να σηκωθώ να του ανοίξω την πόρτα του δωματίου και την άνοιξαν από το ξενοδοχείο», εξομολογήθηκε ο Ηλίας Μαμαλάκης, ο οποίος στη συνέχεια ανέφερε: «Το τυχερό μου ήταν ότι με διαλέξανε χωρίς να το ξέρω για να κάνω κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση. Τα χρόνια περάσανε. Βγήκε και μια φήμη ότι είμαι λίγο αυστηρός… Οι τότε τηλεοπτικοί μάγειρες δεν είχαμε καμία απολύτως τηλεοπτική κόντρα μεταξύ μας. Εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν ανταγωνιστικός με κάποιον…».

Για τις χρηματικές απολαβές του ο Ηλίας Μαμαλάκης είπε: «Έβγαλα πολύ καλά χρήματα. Το 2010 έχασα την πρώτη μου σύζυγο, τη Στέλλα. Η αρρώστια της ήταν εξαιρετικά δαπανηρή. Εκεί πολλά χρήματα φύγανε, όχι όλα, αλλά στη συνέχεια, όταν βγήκα από την τηλεόραση και συνέχισα να γράφω βιβλία, ό,τι είχε μείνει, ήταν μια μικρή βοήθεια στην καθημερινότητα. Βέβαια, τα χρήματα τελειώνουν».

Τέλος, σχολιάζοντας τους νεότερους τηλεοπτικούς σεφ, ο Ηλίας Μαμαλάκης ανέφερε: «Από τους σημερινούς σεφ έχω ξεχωρίσει τον Άκη Πετρετζίκη. Όλοι οι άλλοι είναι τετριμμένοι».

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