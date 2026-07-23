Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ένα αδημοσίευτο και ιδιαίτερα προκλητικό φωτογραφικό στιγμιότυπο επανέφερε στο προσκήνιο ο Ηλίας Ψινάκης, προκαλώντας αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για ένα concept που είχε σχεδιαστεί αρχικά για την προώθηση της εκπομπής «Έλεος!», στο οποίο ο ίδιος και η Αννίτα Πάνια εμφανίζονται γυμνοί, με τα επίμαχα σημεία καλυμμένα. Η ανάρτηση τράβηξε αμέσως την προσοχή, επιβεβαιώνοντας πως οι δυο τους γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πώς να στρέφουν πάνω τους τα βλέμματα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ηλίας Ψινάκης