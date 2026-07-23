Ένα αδημοσίευτο και ιδιαίτερα προκλητικό φωτογραφικό στιγμιότυπο επανέφερε στο προσκήνιο ο Ηλίας Ψινάκης, προκαλώντας αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για ένα concept που είχε σχεδιαστεί αρχικά για την προώθηση της εκπομπής «Έλεος!», στο οποίο ο ίδιος και η Αννίτα Πάνια εμφανίζονται γυμνοί, με τα επίμαχα σημεία καλυμμένα. Η ανάρτηση τράβηξε αμέσως την προσοχή, επιβεβαιώνοντας πως οι δυο τους γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πώς να στρέφουν πάνω τους τα βλέμματα.

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