Ο Ηλίας Ψινάκης στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής του εκπομπής στο YouTube με καλεσμένο τον Νίνο έκανε μία αποκάλυψη για τη Ρούλα Κορομηλά που μέχρι σήμερα λίγοι γνώριζαν.

Αναλυτικότερα, ο γνωστός μάνατζερ κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον Νίνο, αναφέρθηκε στην εποχή που ο τραγουδιστής έμενε στο σπίτι του για 3 ολόκληρους μήνες, ενώ παράλληλα μαζί τους έμενε και η παρουσιάστρια, που τότε αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με την υγεία της.

«Ήταν μία περίοδος που η Ρούλα είχε εξαφανιστεί, γιατί είχε παραλύσει. Είχε πάθει ένα αυτοάνοσο, είχε χωρίσει από τον Γαλακτερό και είχε παραλύσει, έπαιρνε κορτιζόνες για να συνέλθει. Μόνο που δεν έβαλα τα κλάματα όταν την είδα, ήταν άλλη. Δεν ήταν αυτή που ξέραμε», περιέγραψε ο Ηλίας Ψινάκης.

«Της λέω “έλα να πιούμε έναν καφέ στο σπίτι να τα πούμε μετά το σόου”. Ήρθε και έμεινε 9 μήνες. Είχε εδώ γιατρούς, μασέρ, κομμωτές και ήθελε μόνο ορισμένους ανθρώπους: τον Μάνο Ελευθερίου, τον Πετράτο και τον Βασίλη, τον γιο του Κώστα Καρρά, για να μην ενοχλείται. Ήθελε και τον Νίνο. Για να μην τρώει αλάτι η Ρούλα, εμείς κάναμε βάρδιες. Ξενυχτούσαμε», αποκάλυψε ο μάνατζερ για την παρουσιάστρια.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 38′

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