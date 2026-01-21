Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, ο Ηλίας Ψινάκης αποχαιρέτησε τον καλό του φίλο και θρύλο της υψηλής ραπτικής, Valentino. Η στενή τους σχέση μετρούσε δεκαετίες, με κορυφαία στιγμή της κοινής τους πορείας την εμβληματική εμφάνιση του Σάκη Ρουβά με τη μαύρη μάξι φούστα του σχεδιαστή. Οι αναμνήσεις από τις διακοπές τους στην Ελλάδα και οι προσωπικές τους στιγμές κάνουν τον αποχαιρετισμό του Ηλία Ψινάκη ακόμη πιο δύσκολο, καθώς ο θάνατος του σπουδαίου δημιουργού τον βύθισε σε βαθιά θλίψη.

Το βράδυ της Τρίτης 20/1 ο Ηλίας Ψινάκης ανέβασε στο Instagram μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες και στη λεζάντα έγραψε:

«50 plus Χρόνια φίλοι. Τον Valentino μου τον σύστησε στη Νέα Υόρκη ο Yves Saint-Laurent το 1974 και κολλήσαμε από την πρώτη στιγμή. Μισός αιώνας φιλίας με πολύ αγάπη εμπιστοσύνη ειλικρίνεια σεβασμό προστασία και πάρα πολύ γέλιο. Από την θλίψη μου δεν είχα το κουράγιο να βρω φωτογραφίες και έβαλα από αυτές που έχουν δημοσιευθεί. Έχω μάθει πάρα πολλά και έχω περάσει υπέροχα με αυτόν τον απίστευτο άνθρωπο που δεν γράφονται σε λίγες σειρές.

Θα αφήσω να περάσουν λίγες μέρες να συνέλθω και μετά θα σας τα πω στο γηροκομείο γιατί αξίζει τον κόπο να μάθετε ότι έχω ζήσει εγώ και έχω μάθει από αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο και καλό μου φίλο που λέγεται Valentino. Σε ευχαριστώ που ήσουν φίλος μου, σε ευχαριστώ για όλα όσα περάσαμε τόσες δεκαετίες, σε ευχαριστώ που αγάπησες τους φίλους μου, σε ευχαριστώ που αγάπησες με τόσο πάθος την χώρα μου την Ελλάδα. Ciao amore… @realmrvalentino».

Στη τελευταία μάλιστα φωτογραφία, βλέπουμε και τον Σάκη Ρουβά σε νεαρή ηλικία!

