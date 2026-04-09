Τα 78 του χρόνια έκλεισε ο Ηλίας Ψινάκης ανήμερα της Μεγάλης Τετάρτης και το “γιόρτασε” ψηφιακά με τους θαυμαστές του.

Μέσα από ένα βίντεο στα social media, ο ίδιος φάνηκε να απολαμβάνει τη στιγμή της τούρτας, ενώ έστειλε ένα μήνυμα γεμάτο νόημα και ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι τον θυμήθηκαν στην ξεχωριστή αυτή μέρα.

Τι είπε στην ανάρτησή του ο Ηλίας Ψινάκης

«Αγαπημένοι μου φίλοι την τούρτα των γενεθλίων μου τη σβήνω για εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και έναν-έναν ξεχωριστά για τις υπέροχες ευχές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δύναμη που μου δίνετε και με τα μηνύματά σας και όταν σας βλέπω στον δρόμο ή οπουδήποτε σας πετυχαίνω. Είμαι ευγνώμων για την αγάπη σας και αυτό που δίνει τεράστια δύναμη. Η ευχή μου στην τούρτα είναι να είστε εσείς καλά για να έχω εγώ δύναμη. Σας ευχαριστώ για όλα. Τη σβήνω για εσάς» ακούγεται να λέει ο ίδιος.

Παράλληλα, ο Ηλίας Ψινάκης δεν παρέλειψε να ενημερώσει τους followers του και για τη νέα του επαγγελματική δραστηριότητα, αναφέροντας πως κυκλοφόρησε νέο επεισόδιο της διαδικτυακής του εκπομπής «Γηροκομείο», αυτή τη φορά με καλεσμένη την Κατιάνα Μπαλανίκα.

Ο ίδιος παραμένει ιδιαίτερα ενεργός στα social media, διατηρώντας μια άμεση και ζεστή σχέση με το κοινό του, το οποίο συνεχίζει να τον στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.

