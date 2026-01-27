Ο Ηλίας Ψινάκης μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο γνωστός μάνατζερ ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τις τελευταίες εξελίξεις με τη μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του για ανήθικες προτάσεις, αλλά και την Eurovision.

«Ούτε ξέρω τι γίνεται με τη Eurovision, ούτε με ενδιαφέρει» είπε αρχικά ο Ηλίας Ψινάκης.

Για την Άννα Βίσση και τη «μετακόμισή» της σε νέα νυχτερινό μαγαζί ιδιοκτησίας του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, είπε: «Η Άννα Βίσση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Σε αυτή την ηλικία να έχει τέτοια δύναμη, τέτοιο κουράγιο, να ‘ναι πιο μ…ναρα από όλες… Το Αθηνών Αρένα είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση και χαίρομαι γιατί αυτό το φαινόμενο το ζω. Είναι σπουδαία».

Αναφορικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη μήνυση από τον Στέφανο Παπαδόπουλο, σχολίασε: «Δεν ασχολούμαι με αυτές τις αηδίες. Αφήστε τον ήσυχο! Τον γ…σατε… Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τα πράγματα των άλλων ποτέ. Ειδικά αν δεν θέλει αυτός».

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις και ασελγή συμπεριφορά.

