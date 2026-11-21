Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Άννα Βίσση, περνώντας όμορφες στιγμές στο πλευρό της κόρης της, Σοφίας Καρβέλα, καθώς και αγαπημένων της φίλων. Ανάμεσα στα πρόσωπα που συνάντησε εκεί είναι και ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε ο γνωστός μάνατζερ, οι τρεις τους ποζάρουν χαμογελαστοί, ενώ στη λεζάντα σημείωσε: «Αισθάνομαι τόσο όμορφα όταν βλέπω κάθε φορά αυτό το υπέροχο πλασματάκι στη μέση που το ξέρω από μωράκι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ηλίας Ψινάκης (@iliaspsinakis)

Παράλληλα, η Σοφία Καρβέλα μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη μητέρα της από την επίσκεψή τους στη Frick Collection, το ιστορικό μουσείο τέχνης του Μανχάταν, όπου οι δύο γυναίκες πέρασαν χρόνο μαζί.

Το ταξίδι της Άννας Βίσση στην αμερικανική μητρόπολη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 23 Νοεμβρίου η Σοφία Καρβέλα γιορτάζει τα 43α γενέθλιά της. Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να βρεθεί κοντά στην κόρη της, η οποία ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη με τους δύο γιους της, Νίκο και Νέστορα.

Ο Ηλίας Ψινάκης από την άλλη, συνδέεται με την Άννα Βίσση με μια φιλία πολλών ετών. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα τους βλέπουμε ολοένα και συχνότερα μαζί, τόσο σε κοινωνικές συναντήσεις όσο και σε προσωπικές στιγμές. Η σχέση τους έχει τις ρίζες της σε μια εποχή που ο γνωστός μάνατζερ αποτελούσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, ενώ η Άννα Βίσση μεσουρανούσε ήδη στην ελληνική μουσική σκηνή.

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