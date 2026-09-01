Οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο δεν ξέφυγαν από το σχόλιο του Ηλία Ψινάκη, ο οποίος μίλησε για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Με την ξεχωριστή ατάκα που τον διακρίνει, αποκάλυψε πως οι φετινές θαλάσσιες μετακινήσεις ήταν τόσο δύσκολες, που μέχρι και οι ευκατάστατοι επιβάτες των σκαφών προκάλεσαν την «συμπόνια» του.

«Τους λυπήθηκα… Με λυπήθηκα και λυπήθηκα πάρα πολύ τους πλούσιους με σκάφη. Δεν ξέρεις τι πάθανε. Όταν φυσάει δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι πραγματικά για λύπηση», ανέφερε ο Ηλίας Ψινάκης.

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