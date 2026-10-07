Ο Ηλίας Ψινάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή των «Rainbow Mermaids» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την πολυσυζητημένη συνεργασία του με τον Σάκη Ρουβά, τη λήξη της, αλλά και τις σχέσεις τους σήμερα.

«Όταν είχα κανονίσει με μια φίλη μου να πάει ο Σάκης στην Αμερική, ο Σάκης με απέλυσε με κάποιον τρόπο. Είπε ότι πια δεν θα συνεργαζόμαστε. Του είπα ότι είμαστε δίδυμο, Ρουβάς – Ψινάκης, τη μούρη μου δεν την ήξεραν, ήμουν πάντα στο πλάι. Ήξεραν το “Ηλίας Ψινάκης”, αλλά όχι τη μούρη μου. Το ευρύ κοινό με έμαθε μετά. Ο Σάκης ήταν να γίνει σταρ, τα είχε όλα τα εχέγγυα, τα είχαμε φτιάξει όλα με τη φίλη μου για να πάει στην Αμερική.

Ήταν όλα στρωμένα, εγώ νόμιζα ότι θα πετύχει εκεί και του λέω “τι θες και με απολύεις, να φαίνεται ότι εσύ πετυχαίνεις εκεί και να βγω εγώ ρόμπα; Μη με αναγκάσεις να γίνω σταρ”. Μου λέει “γιατί ποιον θα αναλάβεις, τη Βανδή ή τον Τσαλίκη;”. Του είπα “δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά μη με αναγκάσεις να γίνω σταρ”. Για εμένα η αξιοπρέπεια είναι το πιο βασικό» αποκάλυψε ο Ηλίας Ψινάκης.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις του σήμερα με τον Σάκη Ρουβά και αν διατηρούν επαφές, απάντησε: «Με τον Σάκη δεν μιλάω, γιατί αυτός δεν μιλάει, δεν μιλάμε, δεν έχουμε καμία σχέση. Αλλά όχι από μένα, αυτός. Δικαίωμά του, δεν έχει κανένα νόημα μετά από όλα αυτά».

Τέλος, ο Ηλίας Ψινάκης αποκάλυψε ότι δε θα συνεργαζόταν ξανά με τον Σάκη Ρουβά: «Με τον Σάκη δεν θα ξανά συνεργαζόμουν ποτέ. Γιατί με τον Σάκη ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, κουνήσαμε την Ελλάδα. Εγώ όταν θα συνεργαστώ με έναν καλλιτέχνη δεν κάνουμε συζήτηση, είναι εντολές. Θα γίνει αυτό. Θέλει τυφλή εμπιστοσύνη. Ο Σάκης μού είχε τυφλή εμπιστοσύνη».

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