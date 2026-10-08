Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε ο Ηλίας Ψινάκης, φιλοξενούμενος στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός μάνατζερ αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας την απόφαση που πήρε στα 10 του μόλις χρόνια να σταματήσει εντελώς να μιλάει, γεγονός που ώθησε τους γονείς του να ζητήσουν τη βοήθεια ψυχιάτρου.

Όσα αποκάλυψε ο Ηλίας Ψινάκης

«Είχα αποφασίσει στη ζωή μου να μην κάνω τίποτα. Όταν ήμουν 10 χρονών, έβλεπα όλους αυτούς τους πετυχημένους που ήταν δυστυχισμένοι. Ο πατέρας μου ήθελε να γίνω μηχανολόγος, εμένα δε μου έκοβε καθόλου. Η μάνα μου ήθελε να γίνω τραπεζίτης…εγώ δεν ήθελα να γίνω ούτε τραπεζίτης, ούτε γιατρός, ούτε ακαδημαϊκός, ούτε τίποτα από αυτά που θέλανε, γιατί κι αυτοί δεν ήταν καλά…

Σταμάτησα να μιλάω…γιατί υπολόγισα ότι αν ζήσει κάποιος μέχρι τα 90 τα 30 χρόνια είναι μόνο για να ζήσει, και από αυτά μόνο τα τρία περνάς ουσιαστικά καλά, οπότε σκέφτηκα ότι ο μόνος τρόπος να περάσεις καλά, είναι αν τα 30 χρόνια δουλειάς τα κάνεις ένα με τη διασκέδαση, δηλαδή να σου κάνει κέφι αυτό που κάνεις…Σταμάτησα να μιλάω και με πήγαν σε ψυχίατρο» είπε ο Ηλίας Ψινάκης.

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