Ταξίδι στη Νέα Υόρκη πραγματοποίησε ο Ηλίας Ψινάκης, προκειμένου να παραστεί σε μια άκρως λαμπερή εκδήλωση με εκλεκτούς καλεσμένους και έντονο κοσμοπολίτικο αέρα. Ο γνωστός μάνατζερ βρέθηκε στην αμερικανική μεγαλούπολη για να τιμήσει με την παρουσία του τους στενούς του φίλους, Γιάννη και Δήμητρα Κούστα, σε μια βραδιά αφιερωμένη σε έναν σπουδαίο σταθμό για τη ναυτιλιακή εταιρεία Danaos Corporation.

Πιο αναλυτικά, το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, ο εφοπλιστής και η σύζυγός του διοργάνωσαν ένα πολυτελές δείπνο στο ιστορικό μουσείο τέχνης The Frick Collection, στην καρδιά του Μανχάταν, με αφορμή τα 20 χρόνια από την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το παρών έδωσαν εξέχουσες προσωπικότητες, γιορτάζοντας μαζί με τον Γιάννη Κούστα τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών επιτυχημένης παρουσίας της Danaos Corporation στη Wall Street.

Ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος διατηρεί στενούς φιλικούς δεσμούς με το ζευγάρι, δεν παρέλειψε να δημοσιεύσει στιγμιότυπο από τη βραδιά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στη φωτογραφία ποζάρει χαμογελαστός στο πλευρό της Δήμητρας Κούστα, επιλέγοντας μαύρο ριγέ κοστούμι και σκούρα γυαλιά.

Όπως αποκάλυψε ο Ηλίας Ψινάκης, το ταξίδι είχε και έναν επιπλέον λόγο εορτασμού, καθώς η επίσκεψη στη Νέα Υόρκη συνέπεσε με τα γενέθλια της Σοφίας Καρβέλα, κόρης της Άννας Βίσση.

«Πεταχτήκαμε μερικοί καλοί φίλοι στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια στο αμερικανικό χρηματιστήριο της εταιρείας του @john_coustas και τα γενέθλια της κολλητής μου! Ήταν μία αξέχαστη εμπειρία, περάσαμε ονειρεμένα και θέλω πολύ να τα μοιραστώ μαζί σας στο γηροκομείο. Thank you so much @belita_private for this unforgettable experience and for your amazing hospitality!», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ηλίας Ψινάκης (@iliaspsinakis)

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