Βαρύ είναι το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο του εμβληματικού Γιώργου Μαρίνου. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στους οικείους του, με τον Ηλία Ψινάκη —έναν από τους πιο στενούς και πιστούς του φίλους— να βιώνει τη δική του προσωπική απώλεια για τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε μια ολόκληρη ζωή.

Μια παλιά φωτογραφία, γεμάτη μνήμες από μια άλλη εποχή της ελληνικής showbiz, ανέβασε στα social media ο Ηλίας Ψινάκης το βράδυ του Σαββάτου 14 Μαρτίου, αποχαιρετώντας με συγκίνηση τον σπουδαίο Γιώργο Μαρίνο.

Στην ίδια ανάρτηση ο Ηλίας Ψινάκης εξηγεί ότι για τους κοντινούς του ανθρώπους ο αποχαιρετισμός είχε ξεκινήσει χρόνια πριν, όταν η υγεία του Γιώργου Μαρίνου άρχισε να επιδεινώνεται. Ο καλλιτέχνης επέλεξε τότε να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπειά του.

Η σπαρακτική ανάρτηση του Ηλία Ψινάκη

«Μια φορά κι ένα καιρό ήτανε τέσσερις κολλητοί φίλοι. Για πολλές δεκαετίες αυτοί οι φίλοι περάσαν καταπληκτικά με πολλά γέλια, δόξες, αρρώστιες, άγχη, πρεμιέρες, αποθεώσεις κραξίματα και όλων των ειδών τα συναισθήματά που λίγοι άνθρωποι έχουν την ευλογία να ζήσουν.

Ο κύριος άξονας αυτών των συναισθημάτων ήταν το γέλιο, η αγάπη, η φιλία και η εμπιστοσύνη. Ο ένας έφυγε και χθες τον θάψαμε. Μείναμε τρεις, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Σταμάτης Φασουλής και εγώ. Ο Γιώργος πήγε να βρει τον Χατζηδάκη, τον Τσαρούχη, τον Κούρκουλο, τον Χορν, την Αλίκη και τους υπόλοιπους φίλους μας που ήδη έχουν φύγει.

Εμείς οι τρεις δεν πενθούμε. Πενθήσαμε πριν 10 χρόνια όταν υγεία του Γιώργου άρχισε να τον εγκαταλείπει και αυτός φρόντισε να απομονωθεί για να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του ως το τέλος όπως και έκανε. Καλό ταξίδι Γιωργάκη μου και φρόντισε να μην τους μουρλάνεις εκεί επάνω όπως τους έκανες όταν ζούσαν. Το σίγουρο είναι ότι θα γελάσετε πάρα πολύ. Σ’ αγαπάω πολύ και για πάντα» έγραψε ο Ηλίας Ψινάκης ανεβάζοντας μια παλαιότερη φωτογραφία στην οποία βλέπουμε τον ίδιο, τον Νίκο Κούρκουλο, τον νεαρό τότε Σάκη Ρουβά και φυσικά τον Γιώργο Μαρίνο.

