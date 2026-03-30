Ο Ηλίας Ψινάκης μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram αποχαιρέτησε την Μαρινέλλα, η οποία το Σάββατο 28 Μαρτίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια πάλευε για να κρατηθεί στη ζωή, μετά το συμβάν στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν κατέρρευσε στη σκηνή. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ηλίας Ψινάκης επέλεξε να την αποχαιρετήσει με λίγα, αλλά ουσιαστικά λόγια, τιμώντας την προσωπικότητα και το έργο της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

«Αγάπη μου, είμαι πάρα πολύ περήφανος για σένα! Έφυγες όπως έζησες. Diva!!! Ουσιαστικά έφυγες πριν δύο χρόνια, όρθια, τραγουδώντας στο κοινό σου που τόσο σε λάτρεψε, στη σκηνή του Ηρωδείου, στην ιερή θέα της Ακρόπολης. Ένα επικό φινάλε που θα το ζήλευε κάθε Diva! Είμαι σε θέση να το ξέρω, γιατί εκτός από Diva όλων των Ελλήνων, για μένα ήσουν και 55 χρόνια φίλη μου. Αλλά δεν είμαι καθόλου περήφανος για τον εαυτό μου, γιατί ενώ ξέρω πολύ καλά ότι έπεσε η αυλαία όπως σου αξίζει και όπως θα ήθελες εγώ αντί να χαίρομαι με τη χαρά σου καταρρακώθηκα. Ευτυχώς μου έμειναν οι αναμνήσεις από την υπέροχη ζωή που ζήσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια…» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανήρτησε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ηλίας Ψινάκης (@iliaspsinakis)

