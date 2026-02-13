Ο Ηλίας Βαλάσης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Happy Day με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και μίλησε για την καριέρα, την προσωπική του ζωή και την πίστη του.

Ο ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι περιέγραψε την αλλαγή στην πορεία της ζωής του: «Από κομάντο υποβρυχίων καταστροφών έγινα ένας άλλος άνθρωπος. Όταν βλέπω τους πρώην συναδέλφους μου, σοκάρομαι με τα κορμιά τους στα 55», ανέφερε με χιούμορ.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως η αγάπη του για τη δημιουργία, τον οδήγησε στην υποκριτική: «Όταν πήγα σε ένα θεατρικό μάθημα, κατάλαβα ότι δεν υπάρχει πιο δημιουργικό πράγμα από το να βουλιάζεις σε έναν άλλο χαρακτήρα».

Για την οικογένειά του, ο Βαλάσης τόνισε: «Με τα παιδιά μου προσπαθώ να τους αφήνω να δυσκολεύονται ώστε να μάθουν μόνα τους, υπάρχουν και συνέπειες και τιμωρίες. Η μητέρα τους είναι πιο χαλαρή».

Τέλος, ο ηθοποιός μίλησε για την πίστη του, αποκαλύπτοντας μια εμπειρία που τον σημάδεψε από μικρός: «Δεν πίστευα πάντα στον Θεό. Στο δημοτικό έζησα κάτι μεταφυσικό και από τότε είμαι πολύ κοντά στον Θεό».

