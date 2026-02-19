Σήμερα συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από την μέρα που ο Ηλίας Βρεττός είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα, το οποίο τον οδήγησε τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος έχει μιλήσει ουκ ολίγες φορές για το περιστατικό, τονίζοντας ότι «έζησε από θαύμα», είχε πάθει κατάγματα στο χέρι, στο πόδι, και στη λεκάνη.

Με αφορμή την «επέτειο» από το τροχαίο, ο Ηλίας Βρεττός θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα, ευχαριστώντας παράλληλα όλους όσους τον θυμούνται αυτή τη μέρα και του στέλνουν τις ευχές τους.

«8 χρόνια πριν… και όλα μοιάζουν σαν χθες. Η Αγία Φιλοθέη πάντα να μας σκεπάζει αδέρφια. Δεν ξεχνώ αλλά προχωρώ… Υ.Γ Με συγκινεί αφάνταστα που μου στέλνετε τόσα μηνύματα για ευχές κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Αυτό για μένα θα πει πραγματική αγάπη!» έγραψε ο Ηλίας Βρεττός, ανεβάζοντας παράλληλα φωτογραφία από το εξιτήριό του από το νοσοκομείο μετά το τροχαίο.

Όλα έγιναν το πρωί της Καθαράς Δευτέρας (19/2/2018), όταν ο Ηλίας Βρεττός τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Λ. Ποσειδώνος. Η Σοφία Φυρού, η οποία ήταν οδηγός στο όχημα που επέβαινε ο τραγουδιστής, είχε χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και είχε καρφωθεί σε δέντρο. Οι δυο τους είχαν βρεθεί παγιδευμένοι μέσα σε μια άμορφη μάζα σιδερικών για 45 λεπτά, μέχρι που τους απεγκλώβισαν.

