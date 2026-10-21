Ο Ηλίας Βρεττός και η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη βιώνουν μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους, αφού περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Οι δυο τους έκαναν μια εξόρμηση στον Όλυμπο για κάμπινγκ και ανέβασαν φωτογραφίες.

Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ο Ηλίας Βρεττός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, δείχνοντας φωτογραφίες από την εμπειρία τους και τις στιγμές που έζησαν στη φύση.

Η δημοσίευση του Ηλία Βρεττού

«Στήνοντας camp σε αλπική λίμνη με 6 μηνών έγκυο γυναίκα! Μεγάλο σεβασμό στην Αναστασία Δεληγιάννη. Μόνο η φύση μας ηρεμεί τελικά» σημείωσε ο Ηλίας Βρεττός στη λεζάντα της δημοσίευσής του εστιάζοντας στην απόφαση της συζύγου του να κάνει κάμπινγκ, παρά το γεγονός ότι διανύει τον έκτο μήνα της κύησής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ilias Vrettos (@vrettos_ilias)

govastiletto.gr – Ηλίας Βρεττός: Οι πρώτες δηλώσεις για την εγκυμοσύνη της συζύγου του