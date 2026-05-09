Ο Ηλίας Βρεττός βρέθηκε καλεσμένος την Παρασκευή 8/5 στην «Αγκαλιά του Φάνη» και μεταξύ άλλων εξήγησε πώς προέκυψε το Βρεττός, λέγοντας ότι στα πρώτα του βήματα αποφάσιζαν άλλοι για τον ίδιο και όχι εκείνος.

Μάλιστα, ο Ηλίας Βρεττός αποκάλυψε και ποιο είναι το πραγματικό του επώνυμο!

«Το πραγματικό μου επώνυμο είναι το Καραβασίλης. Τότε, στα πρώτα μου βήματα, δεν είχα την πολυτέλεια να επιλέγω εγώ για τον εαυτό μου. Με είχε αναλάβει τότε ένας παραγωγός, καλή του ώρα, ο οποίος μου έλεγε τι να κάνω και εγώ σαν μικρό παιδί τον άκουγα. Μου έλεγε ότι με το Καραβασίλης που έχει πολλές συλλαβές, και έχει λίγο “Καρά” και λίγο “Βασίλη”… μου είπε ότι θα πρέπει να βρούμε κάτι πιο μικρό.

Κάποια στιγμή απλά μου ανακοινώθηκε ότι από τότε και στο εξής θα με λένε Βρεττό, γιατί είναι δισσύλαβο, εύηχο και έχει ένα δυναμικό φθόγγο στην αρχή. Δεν είχα επιλογή. Μετά από τόσα χρόνια έχω ξεχάσει το Καραβασίλης. Στα πρώτα μου βήματα δεν έκανα εγώ τις επιλογές, τις έκαναν άλλοι άνθρωποι που είχα εμπιστευτεί και με έναν τρόπο μου απαγορευόταν να έχω άποψη» είπε ο Ηλίας Βρεττός.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

govastiletto.gr -Ηλίας Βρεττός: «Προσπάθησα να μη βγει το θέμα του ξυλοδαρμού – Δεν μ’ αρέσει αυτού του είδους η δημοσιότητα»