Ο Ηλίας Βρεττός μετρά αντίστροφα για να μοιραστεί με το κοινό το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Πρόστιμο» και, για ακόμα μία φορά, έχει ετοιμάσει ένα συναρπαστικό music video, με κινηματογραφική αισθητική, ανατροπές και… πολλές κλήσεις!

Το «Πρόστιμο», που θα κυκλοφορήσει από την Panik Platinum αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, αποκτά εικόνα μέσα από μία ιδιαίτερη ιστορία. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν λίγο έξω από την Αττική, σε διαφορετικά εσωτερικά και εξωτερικά locations, σε σκηνοθεσία του Πέτρου Σκούτα.

Από τους επαρχιακούς δρόμους και το εντυπωσιακό vintage αυτοκίνητο, μέχρι ένα ιδιαίτερο βενζινάδικο και ένα αμερικανικού στυλ εστιατόριο, ο Ηλίας Βρεττός βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπος με μια απρόβλεπτη «τιμωρία». Σε ρόλο «τιμωρού» βρίσκεται η συμπρωταγωνίστριά του, η οποία εμφανίζεται κάθε φορά σε διαφορετικό ρόλο και του βάζει «Πρόστιμο».

Ωστόσο, το video ολοκληρώνεται με ανατροπή, καθώς ο επιτυχημένος και δημοφιλής τραγουδιστής επιφυλάσσει τη μεγαλύτερη έκπληξη για το τέλος, αποκαλύπτοντας πως τελικά υπάρχουν και πρόστιμα που… τα απολαμβάνεις!

Το «Πρόστιμο», σε μουσική Γιάννη Ιερεμία και στίχους Θοδωρή Μάκρα, έχει ήδη ξεχωρίσει μέσα από τις καλοκαιρινές live εμφανίσεις του Ηλία Βρεττού και έχει κερδίσει το κοινό στα social media, δίνοντας συνέχεια στις επιτυχίες του.

Τα γυρίσματα στο αυτοκίνητο έγιναν σε δρόμο ελεγχόμενης κυκλοφορίας και η ζώνη ασφαλείας δεν φορέθηκε από τον Ηλία Βρεττό αποκλειστικά και μόνο για να εξυπηρετήσει το σενάριο που απαιτούσε διάπραξη παράβασης. Μην ξεχνάμε να φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας και το κράνος γιατί σώζουν ζωές.

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