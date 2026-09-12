Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία αποχαιρέτησε ο Ηλίας Βρεττός τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναπολώντας μια ξεχωριστή συνάντηση που είχαν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο στο σπίτι του τραγουδιστή.

Ο Ηλίας Βρεττός αποκάλυψε πως τότε είχαν συναντηθεί για να συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η συζήτηση στράφηκε στη μουσική και ο ίδιος του ανέφερε πως ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια του ήταν το «Όπως θα φεύγεις».

Όπως περιέγραψε στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης του ζήτησε να το τραγουδήσει ο ίδιος. Έτσι, οι δύο καλλιτέχνες πήραν τα μουσικά τους όργανα και μοιράστηκαν μια αυθόρμητη μουσική στιγμή, την οποία ο Ηλίας Βρεττός κρατά πλέον ως μια πολύτιμη ανάμνηση.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής δημοσίευσε και βίντεο στο οποίο ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο τέλος της ανάρτησής του, ο Ηλίας Βρεττός εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση και ευχήθηκε να βρει επιτέλους ηρεμία η ψυχή του αείμνηστου τραγουδιστή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ilias Vrettos (@vrettos_ilias)

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