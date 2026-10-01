Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη, καθώς σε λίγους μήνες θα υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο στα social media, ενώ το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, ο αγαπημένος τραγουδιστής προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», εκφράζοντας τη χαρά του για τον νέο αυτό ρόλο.

«Είναι η πρώτη φορά που ζούμε κάτι τόσο όμορφο και πρωτόγνωρο και θα θέλαμε λίγο τον χρόνο μας, την ηρεμία μας, για να το ζήσουμε και να το επεξεργαστούμε έτσι όπως το έχουμε φανταστεί εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Βρεττός.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η Αναστασία Δεληγιάννη βρίσκεται ήδη στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, ενώ το ζευγάρι περιμένει αγοράκι.

Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2022 στην Κύμη Ευβοίας, τόπο καταγωγής του τραγουδιστή, έχοντας δίπλα τους συγγενείς και στενούς φίλους.

Τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο τους, η κοινή επιθυμία τους να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια γίνεται πραγματικότητα και πλέον μετρούν αντίστροφα για το ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

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