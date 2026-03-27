Ο Ηλίας Βρεττός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star λίγες μέρες μετά το περιστατικό στην Κύπρο.

Να θυμίσουμε ο τραγουδιστής ξυλοκοπήθηκε από έναν άντρα που ήταν με την παρέα του μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω άντρας ήταν μεθυσμένος και φαίνεται να ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι δεν ακούστηκαν κάποια από τα τραγούδια που ζήτησε να τραγουδήσει ο καλλιτέχνης.

«Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες γιατί έχει λήξει. Και όταν κάτι έχει λήξει, δεν είναι ανάγκη να το εξηγούμε, να δίνουμε λεπτομέρειες, γιατί όλο αυτό συνεχίζει, ανακυκλώνεται και δεν μ’ αρέσει αυτού του είδους η δημοσιότητα, δεν μ’ αρέσει αυτού του είδους ο θόρυβος. Το θεώρησα αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα έβγαινε στη δημοσιότητα και μου έκανε εντύπωση που έκανε και αρκετές μέρες να βγει, να σου πω την αλήθεια.

Πολύ ειλικρινά προσπάθησα να μη βγει το θέμα, ακριβώς για να μην ανησυχήσουν οι δικοί μου άνθρωποι. Την ημέρα που βγήκε λοιπόν, ναι, μου ήταν αρκετά δυσάρεστο. Όχι για μένα, στεναχωρήθηκα που ανησύχησαν οι δικοί μου άνθρωποι. Ξαφνικά με έπαιρναν όλοι, γνωστοί και φίλοι, με έναν τέτοιο βαρύ τίτλο που δικαίως έδωσαν οι εκπομπές.

Τα πράγματα παίρνουν το χώρο που τους δίνεις. Οπότε γι’ αυτό με ακούς πάρα πολύ εγκρατή στις δηλώσεις μου, γι’ αυτό δεν θέλω να δώσω παραπάνω πληροφορίες. Θεωρώ ότι το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγει ένας άνθρωπος να κάνει μια βαρύγδουπη δήλωση και αύριο να παίζει παντού. Μπορώ να αρχίσω να σου λέω τώρα τι ακριβώς έγινε, και αύριο να το παίζουν, και μεθαύριο να το ξαναλένε. Μου αρέσει να κρατάω τη θετική πλευρά των πραγμάτων, τη θετική όψη του νομίσματος. Και αυτό είναι που μου μένει από όλη αυτή την ιστορία: η αγάπη και το ενδιαφέρον σας. Και σας ευχαριστώ» τόνισε ο Ηλίας Βρεττός για το περιστατικό στην Κύπρο.

«Ο Akylas είναι πάρα πολύ ωραίος, εξαιρετικός. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το βήμα στα νέα παιδιά, μ’ αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το success story που προβάλλει, που πριν από λίγο καιρό τραγουδούσε στους δρόμους και τώρα εκπροσωπεί τη χώρα μας. Μου αρέσει πάρα πολύ η ενέργειά του, η φρεσκάδα του, που το απολαμβάνει όλο αυτό που κάνει. Έχει ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι, έχει πολύ ωραία αισθητική, έχει τρέλα, έχει διαφορετικότητα, έχει προσωπικότητα. Έχει potential πολύ δυνατό για φέτος και εύχομαι πραγματικά, και ο ίδιος αλλά και η χώρα μας, να πάμε εξαιρετικά» ανέφερε ο Ηλίας Βρεττός για την Eurovision 2026.

Όσον αφορά στον καλό φίλο και συνεργάτη του Παναγιώτη Κουτσουμπή που περιμένει το πρώτο του παιδί με την Κατερίνα Καινούργιου, ο τραγουδιστής ανέφερε: «Το καλύτερο δώρο θα του κάνω! Το ψάχνω ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Εύχομαι αυτό το μωράκι να είναι ευλογημένο, να είναι τυχερό, να πάνε όλα καλά, με έναν πόνο. Πλησιάζει ο καιρός τώρα, θα έχουμε γεννητούρια. Και το δώρο θα το δούμε… κάτι καλό θα είναι!».

govastiletto.gr – Ο Ηλίας Βρεττός εξομολογείται: «Δεν είμαι περήφανος για τον τρόπο που ζούσα την ερωτική μου ζωή»