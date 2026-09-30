Ηλίας Βρεττός: Θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά! Έγκυος η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη

Στο τρυφερό βίντεο που ανέβασαν από τη θάλασσα, η Αναστασία Δεληγιάννη ποζάρει στην παραλία φορώντας το μαγιό της, ενώ στην φουσκωμένη της κοιλίτσα είναι σχηματισμένο με αντηλιακό το «HB». Δίπλα της βρίσκεται ο τραγουδιστής, χαμογελαστός και ολοφάνερα ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή τους.

Η λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή τους ήταν γεμάτη συναίσθημα και χιούμορ, εμπνευσμένη από την επιτυχία του τραγουδιστή: «HB στο τετράγωνο !!! Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα…».

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