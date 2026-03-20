Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ο Ηλίας Βρεττός κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην Κύπρο πριν από λίγες μέρες.

Σύμφωνα με το Πρωινό του ΑΝΤ1, ο τραγουδιστής ξυλοκοπήθηκε από έναν άντρα που ήταν με την παρέα του μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω άντρας ήταν μεθυσμένος και φαίνεται να ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι δεν ακούστηκαν κάποια από τα τραγούδια που ζήτησε να τραγουδήσει ο καλλιτέχνης.

Ένας από τους μουσικούς του Ηλία Βρεττού αντέδρασε όταν είδε να ενοχλείται ο θαμώνας και έτσι ξεκίνησε η ένταση στο νυχτερινό κέντρο.

Οι πρώτες δηλώσεις του Ηλία Βρεττού μετά τον ξυλοδαρμό

«Υπήρξε όντως ένα περιστατικό με έναν θαμώνα στην Κύπρο, αλλά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ήταν ένα ατυχές περιστατικό. Είμαι καλά, είμαι εδώ και προχωράμε παρακάτω. Δεν μου αρέσει να απασχολώ με τέτοια πράγματα αλλά με δουλειά μου.

Συμβαίνουν και δύσκολα περιστατικά που πρέπει να διαχειριστούμε», ανέφερε ο γνωστός τραγουδιστής μιλώντας στην κάμερα της πρωινής εκπομπής.

