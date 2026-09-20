Ο Ηλίας Βρεττός μοιράζεται με το κοινό το πιο αγαπημένο «Πρόστιμο» των τελευταίων εβδομάδων, το νέο του τραγούδι που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις μέσα από τις live εμφανίσεις του και τα social media.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης παρουσιάζει ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι, με δυναμικό ήχο και τη χαρακτηριστική ερμηνεία του, το οποίο μεταφέρεται στο YouTube με… γκάζι, χιούμορ και ανατροπές.

Το «Πρόστιμο», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, αποκτά εικόνα μέσα από ένα ξεχωριστό σκηνικό με σύγχρονη αισθητική και vintage «άρωμα». Στο music video, που σκηνοθέτησε ο Πέτρος Σκούτας, οι κλήσεις «πέφτουν βροχή» και οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη, αποκαλύπτοντας ότι τελικά υπάρχουν και πρόστιμα που… τα πληρώνεις και τα απολαμβάνεις.

Το «Πρόστιμο», σε μουσική Γιάννη Ιερεμία και στίχους Θοδωρή Μάκρα, έρχεται να προστεθεί στις δισκογραφικές επιτυχίες του Ηλία Βρεττού, δίνοντας συνέχεια στη δυναμική μουσική πορεία που μετρά 18 χρόνια και τον έχει καθιερώσει στην πρώτη γραμμή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού.

govastiletto.gr -Ηλίας Βρεττός: Backstage φωτογραφίες από το νέο του video clip