Ο Ηλίας Βρεττός παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο δεύτερο μέρος από το unplugged live medley «Τα Ερωτικά», όπου ερμηνεύει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια.

Στο medley «Τα Ερωτικά – Part 2», που κυκλοφορούν ψηφιακά από την Panik Platinum, ο επιτυχημένος και δημοφιλής καλλιτέχνης ερμηνεύει τα «Θέλω Να Σε Δω», «Μόνο Μαζί Σου», «Βιάστηκα», «Κι Είπες Πως Έκλαψες», «Πάρε Να Έχεις», «Εξαιτίας Σου» και «Λάθος Σου».

«Τα Ερωτικά – Part 2» μεταφέρονται στο YouTube με ένα ατμοσφαιρικό video στο οποίο ο Ηλίας Βρεττός τραγουδά πλαισιωμένος από τους μουσικούς του υπό το φως των κεριών, σε μια ταράτσα με φόντο τη νυχτερινή Αθήνα.

Το πρώτο μέρος του medley κέρδισε τις εντυπώσεις, «σαρώνοντας» τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής και τα social media, με τα τραγούδια «Τα ‘Χω Βρει Με Τον Εαυτό Μου» και «Μάτια Μου» να σημειώνουν μεγάλη επιτυχία σε digital streams, YouTube views και ραδιοφωνικό airplay.

Την ίδια ώρα, ο Ηλίας Βρεττός συνεχίζει τις live εμφανίσεις του κάθε Τετάρτη στο «Madonna» στη Θεσσαλονίκη, κάθε Πέμπτη στο «Forte» στο Κολωνάκι και κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο «Zazza Music Hall» στην Κύπρο.

Βρείτε το medley στις streaming υπηρεσίες: bfan.link/ ta-erotika-part-2

