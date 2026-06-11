Ο Μιθριδάτης μίλησε ανοιχτά για την επανένωση των Ημισκούμπρια, με αφορμή τις δύο μεγάλες συναυλίες που θα δώσουν στο Release Festival για τα 30 χρόνια από την πορεία τους, αλλά και για το διάστημα που είχαν απομακρυνθεί ως σχήμα.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Buongiorno», τα μέλη του συγκροτήματος είχαν να βρεθούν όλοι μαζί πάνω στη σκηνή, για περίπου δέκα χρόνια.

Μετά την απόφαση να βάλουν «παύση» στη δραστηριότητά τους, ο καθένας ακολούθησε τη δική του πορεία, τόσο καλλιτεχνικά, όσο και προσωπικά, με αποτέλεσμα να χαθεί η καθημερινή επαφή που είχαν ως μπάντα.

Ωστόσο, η επιστροφή στις πρόβες έφερε ξανά την παλιά τους χημεία. Ο ίδιος περιέγραψε πως μόλις έπαιξαν το πρώτο κομμάτι μαζί, η αίσθηση ήταν σαν να μην είχε περάσει ούτε μία μέρα, κάτι που δείχνει πόσο ισχυρός παραμένει ο δεσμός τους παρά τον χρόνο και την απόσταση.

Για τον λόγο που αποφάσισαν να σταματήσουν τότε, ο Μιθριδάτης ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε ρήξη ή τσακωμός. Αντίθετα, όπως είπε, ήρθε φυσικά η στιγμή που ένιωσαν πως ένας κύκλος είχε ολοκληρωθεί.

Εξήγησε ότι σε κάθε μακροχρόνια συνεργασία —όπως σε μια φιλία, μια σχέση ή έναν γάμο— υπάρχουν φάσεις έντασης και αλλαγών και κάποιες φορές τα πράγματα απλώς ωριμάζουν προς το κλείσιμο ενός κεφαλαίου.

Σήμερα, με αφορμή την επετειακή τους επιστροφή, φαίνεται πως τα Ημισκούμπρια ξαναβρίσκουν τη σκηνική τους ενέργεια, αυτή τη φορά με τη νοσταλγία, αλλά και την εμπειρία τριών δεκαετιών πορείας.

Govastiletto.gr – Μιθριδάτης: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό ράπερ – Έχασε τον πατέρα του