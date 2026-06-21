Μια απρόσμενα τρυφερή στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία των Ημισκούμπρια στο πλαίσιο του Release Athens Festival, το Σάββατο 20 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, χαρίζοντας στο κοινό ένα από τα πιο ξεχωριστά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Κατά τη διάρκεια του live, η προσοχή των θεατών στράφηκε σε ένα ζευγάρι μέσα στο πλήθος, όταν ένας άνδρας αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, αιφνιδιάζοντάς την μπροστά σε όλους.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, όπου φαίνεται ο άνδρας να γονατίζει και να προσφέρει το δαχτυλίδι, με τη σύντροφό του να συγκινείται και να τον αγκαλιάζει αμέσως μετά.

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ αρκετοί σήκωσαν τα κινητά τους για να απαθανατίσουν τη στιγμή.

Από τη σκηνή, οι Ημισκούμπρια δεν έμειναν αμέτοχοι, σχολιάζοντας με χιούμορ την ατμόσφαιρα και το περιστατικό, προκαλώντας γέλια και αποθέωση από το κοινό, ενώ ακούστηκαν και ευχές για το ζευγάρι.

Το live συνεχίστηκε μέσα σε εορταστικό κλίμα, με τη συγκεκριμένη στιγμή να ξεχωρίζει ως μία από τις πιο ρομαντικές εκπλήξεις της βραδιάς.

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