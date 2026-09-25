Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» ήταν το πρωί της Παρασκευής (25/09) ο Τάσος Ιορδανίδης. Ο γνωστός ηθοποιός προχώρησε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, αναφερόμενος στις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που βίωσε στο παρελθόν μαζί με τη σύζυγό του, Θάλεια Ματίκα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να ξεπεράσουν εκείνη τη δύσκολη περίοδο.

Αναφορικά με τις οικονομικές δυσκολίες που είχαν βιώσει ως οικογένεια, ο Τάσος Ιορδανίδης σημείωσε ότι «Έδωσα τη μάχη μου τότε. Κάπως ορθοποδήσαμε, σταθήκαμε τυχεροί. Ήρθε τότε το σίριαλ “Η γη της ελιάς”, που εγώ δεν είχα κάνει ιδιαίτερα τηλεόραση και ξέρεις έκανε και επιτυχία τότε η “Γη της ελιάς”. Μου χάρισε μια αναγνωρισιμότητα στο ευρύ κοινό, το οποίο -κακά τα ψέματα- βοηθάει στη δουλειά μας. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας» .

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Καμιά φορά ο κόσμος, επειδή είσαι μπροστά στις κάμερες, μπορεί να λέει “Εντάξει, αυτοί είναι μια χαρά”. Είναι ανασφαλή τα πράγματα και για μας. Γιατί μπορεί εκεί που είμαστε σε μια φάση που βρισκόμαστε σε δουλειές, που μπορούμε να κάνουμε ένα κομπόδεμα, τον επόμενο χρόνο μπορεί να έρθει μια στραβή, δύο στραβές. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και, όπως συνηθίζω να λέω και στους φίλους μας και στις παρέες, ουσιαστικά αυτοαπασχολούμενοι» .

Στη συνέχεια, η Μαρία Ηλιάκη ρώτησε αν εκείνη η περίοδος τον επηρέασε ψυχολογικά, ο γνωστός ηθοποιός σημείωσε πως «Με πήρε από κάτω. Ήμουν στα τάρταρα. Αλλά ήμουν και πάλι υποχρεωμένος, με κεφαλαία γράμματα αυτό, να μην το δείχνω στην οικογενειακή μου εστία. Δεν μπορούσα να το δείχνω στα παιδιά, παρότι όσο και να προσπαθούσα να το κρύψω, αντιλαμβάνονται και τα παιδιά και η Θάλεια και όλοι. Αλλά εγώ όφειλα να το παίζω δυνατός και να παλεύω για το να είμαι δυνατός».

govastiletto.gr -Ο Τάσος Ιορδανίδης για τα αρνητικά σχόλια που διάβασε η κόρη του στα social media – «Μου είχε σκιστεί η ψυχή»