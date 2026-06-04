Ένα αμήχανο περιστατικό σημειώθηκε στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα», όταν η Κατερίνα Καινούργιου ρώτησε την καλεσμένη της για τον σύζυγό της και εκείνη προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη on air.

Συγκεκριμένα, η Ίνα Ταράντου ανέφερε πως έχει χωρίσει από τον πατέρα των παιδιών της, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι δυο τους διατηρούν μια πολύ καλή σχέση και λειτουργούν ως οικογένεια.

Όπως εξήγησε, παρότι ο γάμος τους έχει λήξει, υπάρχει μεταξύ τους αλληλοσεβασμός και εκτίμηση, ενώ η ίδια τονίζει ότι τους ενώνει ένας «αόρατος δεσμός» που παραμένει δυνατός για χάρη των παιδιών τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σημασία της οικογένειας και της επικοινωνίας, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μετά από έναν χωρισμό, μπορεί να διατηρηθεί μια υγιής και σταθερή σχέση μεταξύ των γονέων.

Govastiletto.gr – Ίνα Ταράντου για το κόψιμο της εκπομπής της: «Πικράθηκα»