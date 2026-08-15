Τη χώρα μας φαίνεται πως επέλεξε εκ νέου η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας για το δεύτερο, αυστηρά ιδιωτικό μέρος των θερινών της διακοπών. Η απόδρασή τους στην Ελλάδα πραγματοποιείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επίσημων καθηκόντων τους στη Μαγιόρκα, τα οποία φέτος διεξήχθησαν υπό το βάρος των εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ισπανία, περιορίζοντας αισθητά τον χρόνο χαλάρωσης του βασιλικού ζεύγους στις Βαλεαρίδες.

Τα δημόσια στοιχεία αεροναυτιλίας «πρόδωσαν» τις μετακινήσεις τους

Αν και το Παλάτι της Θαρθουέλα (Zarzuela) δεν ανακοινώνει ποτέ επίσημα τον προορισμό των ιδιωτικών διακοπών της οικογένειας, επικαλούμενο το δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα, τα δημόσια στοιχεία αεροναυτιλίας «πρόδωσαν» τις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία της 13ης Αυγούστου από την πλατφόρμα Falcon Despega, το επίσημο αεροσκάφος Dassault Falcon 900 της ισπανικής κυβέρνησης αναχώρησε από τις Βαλεαρίδες Νήσους στις 12:10 μ.μ. και προσγειώθηκε στην Ελλάδα στις 2:30 μ.μ., μεταφέροντας, κατά τις εκτιμήσεις, τη Βασίλισσα Letizia, την Πριγκίπισσα Λεονόρ και την Ινφάντα Σοφία.

Σύμφωνα με Ισπανικά μέσα, λίγες ώρες αργότερα, το ίδιο αεροσκάφος πέταξε από την Ελλάδα πίσω στη Μαδρίτη, προτού αναχωρήσει εκ νέου για να μεταφέρει τον Βασιλιά Φελίπε, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που έφτασε στον ελληνικό προορισμό, καθώς παρακολουθούσε την ηλιακή έκλειψη.

Αυτός ο διαχωρισμός των μετακινήσεων δεν οφείλεται μόνο στα διαφορετικά προγράμματα των μελών της οικογένειας, αλλά υπακούει και στα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Αν και δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση, αποφεύγεται συστηματικά να ταξιδεύουν στο ίδιο αεροσκάφος ο Αρχηγός του Κράτους (Φελίπε) και η διάδοχος του θρόνου (Λεονόρ), ώστε να διασφαλίζεται η θεσμική συνέχεια του Στέμματος σε περίπτωση κάποιου απρόοπτου συμβάντος.

🛬 Aterrizando T.18-1 (AME4557) en Grecia 🇬🇷

📅 13 de agosto de 2026, 14:27 🏷️ Uso: Casa Real pic.twitter.com/vJxIhqj7sk — Falcon Despega (@falcon_despega) August 13, 2026

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φελίπε και η Letizia επιλέγουν την Ελλάδα. Η βασιλική οικογένεια πέρασε μέρος των θερινών της διακοπών στη χώρα μας τόσο το 2024 όσο και το 2025.

Η επιλογή αυτή ενέχει ισχυρό συναισθηματικό υπόβαθρο, καθώς η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της Βασιλομήτορος Σοφίας. Ο Βασιλιάς Φελίπε διατηρεί στενούς προσωπικούς και οικογενειακούς δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ενός απλού τουριστικού προορισμού.

Ένας επιπλέον παράγοντας που ενισχύει τα σενάρια για την παραμονή τους στην Ελλάδα είναι οι στενές σχέσεις που διατηρεί το ισπανικό βασιλικό ζεύγος με τον Βασιλιά Βίλεμ-Αλέξανδρο και τη Βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, οι οποίοι διατηρούν ιδιόκτητη θερινή κατοικία στην Πελοπόννησο.

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